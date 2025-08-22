◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）浦和は前半奪った２点のリードを守れず、柏に２―４と逆転負けを喫して優勝戦線から後退した。後半途中から暑さの影響もあってか足が止まり、急失速して柏のボール保持にさらに体力を削られ、失点を重ねた。リーグ戦の連勝は２で止まった。浦和は公式戦３戦連続ゴール中だったＦＷ小森飛絢が負傷欠場となり、１トップにＦＷ松尾佑介、左ＭＦに主将の関根貴大