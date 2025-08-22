◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人が７回にもＤｅＮＡも３番手・三嶋一輝投手から追加点を挙げた。２死から吉川尚輝内野手、中山礼都内野手が連続四球で一、二塁となったところで、リチャード内野手が右中間スタンドに２試合連発となる７号３ラン本塁打をたたき込み、３点を加えリードを８点に広げた。