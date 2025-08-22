私（ヒナ）は、夫のタクマと2歳の息子アオトとの3人家族。わが家から車で2時間かかる場所に義実家があり、義母は私やアオト宛てに定期的に荷物を送ってくれていました。するとある日、義母からタクマ宛てに荷物が届きます。開けてみると、なんと！中にはタクマと元カノとの思い出の品がたくさん入っていたのです。これは義母からの私に対する宣戦布告でしょうか。私はタクマに「義母からの謝罪がないかぎり許さない」と告げたの