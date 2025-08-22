お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）が22日放送のフジテレビ「ザ・共通テン!SP」（金曜後8・00）に出演。人生で一番ギャラが高かった番組を語る場面があった。タレント・ヒロミは「僕は40歳から50歳まで芸能界いなかったんですよ。それで（スタッフに）“ちょっと出てよ”って言われて出て、ギャラ振り込まれたら“テレビっていいな”って思って」と明かす。これを聞いた長田は「まったく感じないです