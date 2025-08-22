※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ義妹と密かに妊活している夫は、彼女に頼まれて妻を拒んでいました。何も知らない妻は義妹にたきつけられ、勇気を出して夫を誘いますが、「外でしてくれば」と言われてしまいます。落ち込んでいるところにやってきたのは、普段から孫プレッシャーの激しい義母でし