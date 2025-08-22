第5回野口英世アフリカ賞の授賞式で、石破首相（右）から拍手を送られるマリのアブドゥライ・ジムデ博士＝22日夕、東京都港区の明治記念館（代表撮影）野口英世の志を引き継ぎ、アフリカのための医学研究・医療活動の分野で顕著な功績を挙げた個人・団体に贈る第5回野口英世アフリカ賞の授賞式が22日、東京都港区の明治記念館で開かれた。天皇、皇后両陛下が出席し、受賞者に拍手を送られた。石破茂首相はあいさつで「野口英世