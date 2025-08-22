「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）ソフトバンクが逆転負け。この日の優勝へのマジックナンバー点灯はならなかった。３−３の七回、この回から３番手で登板した藤井が、万波に勝ち越しソロを被弾した。先発の松本晴は５回５安打３失点だった。二回１死で中村が２号右越えソロを放ち先制。２死後に今宮が通算１００号となる２号右中間ソロを放ち、この回２点を先取した。２−３の六回には先