「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムが接戦を制して逆転勝ち。首位・ソフトバンクとのゲーム差を２・５に縮め、この日のマジック点灯を阻止した。２点を追う三回２死から連打で一、二塁とし、清宮幸の中前適時打でまず１点。さらに２死満塁からレイエスの中前２点適時打で逆転に成功した。同点とされて迎えた七回には、万波が右越えに１９号ソロを放って勝ち越した。先発の北山は六回途