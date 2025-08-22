前の話を読む。数週間の休職ののち、ゆりこは無事に復職した。しかしゆりこが休んだことで同僚に大きな業務負荷がかかったため、同僚から冷たい態度をとられてしまい…。■パワーバランス崩壊!?■居心地悪い…■妊婦に対する思いやりはないの!?■ゆりこがある決断を下す…復職したものの、ゆりこが休んでいた間に職場のやり方はすっかり変わっていました。彼女不在でも仕事は回っていたわけで、当然といえば当然です。しかしゆりこ