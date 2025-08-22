「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神・石井が４１回連続無失点とし、１９６９年に江夏豊が記録した球団歴代３位に並んだ。１−１の八回、先頭の古賀を右飛。続く岩田のセーフティバントを石井が処理したが、一塁へ悪送球。自らの失策で１死二塁にピンチを広げた。続く代打・宮本は右飛に打ち取って２死としたが試練は続く。増田への初球が暴投となり三塁まで進まれるとストレートの四球を与えてしまう。一、三塁と