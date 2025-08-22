◆西武3―0ロッテ（22日、ZOZOマリン）西武が、投打に噛み合った快勝で連敗を「3」で止めた。打線は0−0で迎えた3回に先頭の古賀悠斗が左翼へソロ本塁打を放ち1点を先制すると、続く4回は2死一、三塁から相手暴投で1点を追加しリードを2点に広げた。先発の郄橋光成は6回までロッテ打線に対して無失点投球を続けると、2点リードの7回に打線は1死一、三塁から平沼翔太の右前適時打を放ちリードを3点とした。郄