◆日本ハム―ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの藤井皓哉投手が、日本ハムの万波中正に勝ち越しの19号ソロを浴びた。同点の7回に3番手で登板し、先頭打者で迎えた万波に初球の152キロ直球を右翼スタンド最前列に運ばれた。今季はエスコンフィールド北海道を苦手にしており、試合前時点で5試合に登板して防御率6・23。ホームでの日本ハム戦は4試合に登板して無失点で、対照的な結果となっている