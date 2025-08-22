ネクスコ西日本によりますと、徳島南部自動車道の「徳島ＪＣＴ」から「徳島沖洲ＩＣ」の上下線が、緊急工事のため、22日午後9時から通行止めとなっています。23日の午前2時に解除予定です。（22日：21：15）