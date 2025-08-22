【放送日時】8月22日(金)よる7時00分から8時54分 【番組概要】金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【ファミリー】菊池風磨（timelesz）・陣内智則・ガンバレルーヤ【ゲスト】チームtimelesz／松島聡・原嘉孝・橋本将生チーム堂本剛／堂本剛・若槻千夏・あのチーム爆烈忠臣蔵／古田新太・橋本じゅん・向井理※チーム名 五十音順【VTR出演】浦川翔