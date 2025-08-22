アーティスト岩田剛典が手掛けるブランド「GOD ONLY KNOWS（ゴッド・オンリー・ノウズ）」のポップアップストア「GOD ONLY KNOWS POP−UP STORE」が、8月26日（火）〜 9月1日（月）の期間、東京・原宿にある「V．A．」で開催される。【写真】岩田の日常をデザイン！おしゃれなフォトTシャツなど■ブランドの世界観を体験今回ブランド初の実店舗展開となる「GOD ONLY KNOWS POP−UP STORE」は、オンラインでは伝えきれない世