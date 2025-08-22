飯塚オートのＧ?「第６８回ダイヤモンドレース」が２２日、開幕した。１０Ｒでは中村雅人（４４＝川口）が４周回、２車抜きで先頭に立つ巧みなさばきを見せ通算９００勝を達成した。初日は１Ｒ発走前に雨が降り湿走路で始まった。１０Ｒは斑走路発表だったが「もう良走路。晴れの状態で走れてラッキーだった」とタイヤ選択に悩まず臨めたことを喜んだ。「前検に走る時間と同じ時に練習できたのので、それを参考に乗りやすくす