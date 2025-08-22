ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は２２日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。前田翔（２５＝愛知）は７Ｒ、２コースから差してバックでトップ争いに加わると、２Ｍを先に回って１着でゴール。得点率４位で予選を突破した。「足はバランス取れていいと思います。出足も直線もしっかり中堅上位。手前が怪しいのは変わらないけど、道中乗ってる感じも大丈夫そ