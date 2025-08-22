静岡県伊東市の田久保真紀市長が就任後に始めた「市長と語る会」について伊東市は今後の集会をすべて中止すると8月21日に発表しました。一方の市民からは「対話は必要」と言う声が多く聞かれました。 【写真を見る】6月に開かれた「市長と語る会」 ＜伊東市 田久保真紀市長＞ Q.市長と語る会が中止になったんですが、今後市民と語る機会を設けるつもりはありますか？ 「おはようございます」 報道陣には挨拶だけで、中止と