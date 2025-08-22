◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(22日、東京ドーム)巨人のリチャード選手が7号ホームランを放ちました。巨人は5点リードの7回、2アウトから連続フォアボールで1塁2塁のチャンスを作ります。ここで7番・リチャード選手に打席がまわるとDeNA3番手・三嶋一輝投手のストレートをとらえ、ライトスタンドへ3ランを放ち8-0と突き放しました。リチャード選手は打った瞬間ホームランを確信し、バットを掲げながら2歩、3歩と歩くとホームラン