「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、8月22日〜9月21日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）落ち着いて話せる時間を作ってみて◎今期の彼は、人としっかり向きあいたいみたい。あいまいな返事はやめて、落ち着いて話せる時間を作ってみて。仕