元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と学習院大の江藤名保子教授、東京大先端科学技術研究センターの小泉悠・准教授が２２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、７月に行われた台湾最大の軍事演習「漢光」について議論した。山下氏は、市民の避難訓練などが行われた今回の演習に関し、「重点的に都市機能の維持に注力した」と解説した。小泉氏はロシアによるウクライナ侵略の事例を紹介し、「物資の配給などは、やって