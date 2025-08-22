Photo: カタヤママコト 「絵を描こうにも、筆を取るまでに時間がかかってしまう」というのは絵描きなら共感できるはず。描き出すまでのハードルを下げるというのは、ひとつの重要なポイントです。「どこでも気楽に絵を描き始めたい」という方にこそお勧めしたいのが、ワコムのタブレット「Wacom MovinkPad 11」。普段から絵を描くことが趣味の筆者。実際に使ってみると、その快適さにすっか