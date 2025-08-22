◇パ・リーグ西武3―0ロッテ（2025年8月22日ZOZOマリン）西武先発・高橋光成が8回99球を投げて3安打無失点。7月17日の日本ハム戦以来、約1カ月ぶりの白星となる5勝目を挙げた。また、自身のビジターでの連敗も「12」で止めた。相手4番を斬った。初回1死一、二塁で、前日にパ・リーグタイ記録の4打席連続本塁打をマークした山口を150キロの直球で遊ゴロ併殺打。4回1死一塁では133キロの縦スライダーで空振り三振に仕