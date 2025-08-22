◇パ・リーグソフトバンク３―４日本ハム（2025年8月22日エスコンＦ）ソフトバンク・藤井皓哉投手（29）にとって痛恨の1球となった。首位攻防戦の第1ラウンド。3―3の7回に3番手でマウンドに上がったが、初球の152キロ直球を日本ハム・万波に右翼スタンドまで運ばれた。藤井にとって7試合ぶりの失点が、痛恨の勝ち越し点となってしまった。2回には中村晃の2号ソロ、今宮健太の通算100号となる2号ソロで先制したが、