◇パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（2025年8月22日エスコンＦ）日本ハムが首位・ソフトバンクとの直接対決初戦に逆転で勝利した。3―3の7回、先頭の万波中正外野手（25）が代わったばかりの藤井の初球152キロ直球を捉え、右越え19号ソロを放った。2回に2点を先制されたが、3回2死走者なしから1点差とし、なお満塁とチャンスを広げてレイエスの2点打で同点としていた。前回敵地の3連戦で3連敗を喫するなど、日