◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月22日神宮）阪神・石井が球団歴代3位で江夏豊が1969年にマークした41イニング連続無失点に並んだ。1―1で迎えた8回から登板。1死から岩田のセーフティーバントを一塁へ悪送球を投げ二塁のピンチを招いたが、代打・宮本を右飛。続く増田の初球にワイルドピッチで三進を許し四球を与えた。それでも一、三塁から代打・長岡を一ゴロに仕留めた。そしてプロ野球記録を更新中の連続無