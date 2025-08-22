日本時間２１時００分にメキシコ実質GDP（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP（2025年 第2四半期）21:00 予想0.7%前回0.7%（前期比) 予想0.1%前回0.1%（前年比)