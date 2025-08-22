今話題の占星術師・miraimikuさんが、8月22日〜9月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡Check! モテ運【1位】しし座恋愛運＆モテ運、圧倒的No.1♡【2位】みずがめ座愛されモテ期。甘えん坊になって。【3位】おひつじ座明るく楽しく笑顔でいると◎。Check! 対人運【1位】さそり座今期の対人運＆社交運