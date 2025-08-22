21:00 メキシコ実質GDP（2025年 第2四半期） 予想0.7%前回0.7%（前期比) 予想0.1%前回0.1%（前年比) 21:30 カナダ小売売上高（6月） 予想1.5%前回-1.1%（前月比) 予想1.1%前回-0.2%（コア・前月比) 22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演 23:00 パウエルFRB議長、ジャクソンホール会議「経済見通しとFRB枠組みの見直し」講演（質疑応答なし）