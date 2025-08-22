自分の死後、株や投資信託で増やした資産を家族にどう遺すか、考えたことはあるだろうか。資産があるにもかかわらず相続について何も考えていないと、後々大きなトラブルに発展することも。そこで、今回は“相続のプロ”が投資家に向けた「終活」のヒントを解説！ 家族を困らせないためにも、元気なうちから対策を講じておこう！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2025年10月号の「投資家のための【終活】大全」