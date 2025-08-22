劇的な逆転勝利だ。柏レイソルは８月22日、J１第27節で浦和レッズとホームで対戦した。開始５分にセットプレーから長沼洋一のヘディングシュートで失点。43分には松尾佑介に押し込まれ、前半だけで２点のビハインドを追う。迎えた後半、まずは54分に瀬川祐輔の得点で１点を返すと、これで勢いづいたホームチームはさらに攻め続け、83分に細谷真大が瀬川との連係から冷静なフィニッシュで同点弾を奪う。 そして90分