ロッテ戦に先発し8回無失点で5勝目を挙げた西武・高橋＝ZOZOマリン西武が連敗を3で止めた。高橋は8回を4安打無失点の好投で、約1カ月ぶりの白星となる5勝目を挙げた。三回に古賀悠のソロ本塁打で先制し、四、七回に1点ずつ加え、最後は平良が締めた。ロッテは打線がつながらなかった。