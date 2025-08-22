話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★☆☆☆甘えんぼうな彼に尽くしすぎ注意！母性本能が爆発しそう！尽くすことに喜びを感じるときなので、ちょっと頼りないタイプに惹かれやすいかも。学校やバイト先で、つい助けてあげたく