8月22日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」がスタートした。女子予選リーグがサンアリーナせんだい（川内市）の1会場で行われた。 大会3連覇を狙う京都精華学園中学校（京都府）は、純心中学校（長崎県）を73－51、帯広市立西陵中学校（北海道）を102－37で下し、2連勝を果たして決勝トーナメント進出を決めた。 Iリー