3つの滝で知られる岡山県津山市の横野滝です。夏の観光シーズンに合わせて二の滝周辺にお目見えしているのは70個の風鈴です。 【写真を見る】「チリンチリンと鳴って風情があっていい」津山市の横野滝に涼を運ぶ風鈴二の滝周辺に70個【岡山】 きょう（22日）も日中の最高気温が香川県三豊市財田で36.7℃、岡山県高梁市や笠岡市で36.2℃となるなど厳しい暑さが続いていますが、豪快な水の流れと色とりどりの風鈴がひと時