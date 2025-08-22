【漫画】本編を読むもしこの世界に男がほんの一握りしか存在しないとしたら、普通の男性がそのまま生きていくことは可能なのだろうか。『男女比1：5の世界でも普通に生きられると思った？〜激重感情な彼女たちが無自覚男子に翻弄されたら〜』（三藤孝太郎：原作、桃季憂：漫画、jimmy：キャラクター原案/KADOKAWA）は、そんな異常で刺激的な問いから幕を開ける、予想以上に“重い”ラブコメディだ。主人公・将人が転移したの