長引く酷暑。８月２２日も近畿各地は猛烈な暑さとなりました。最高気温３６．６℃を観測した２２日の奈良市。猛暑日となるのは７日連続です。あまりの暑さに、鹿もぐったり。観光客「きょうは本当に暑くて、日陰じゃないともう歩けないですね鹿も日陰でくつろいでいる気持ちがよくわかる」「めっちゃ暑かった。（水に入っている鹿が）涼しそう」２２日は、▽兵庫県豊岡市で３７．１℃▽滋賀県の東近江市で３７・４℃▽