◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-3ソフトバンク(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは首位・ソフトバンクとの熱戦を制し、ゲーム差を2.5に縮めました。この日から始まった首位攻防3連戦初戦、先発マウンドには北山亘基投手があがりました。しかし2回、中村晃選手と今宮健太選手にソロホームランを浴び2点を先行されます。打線は3回、2アウトから水野達稀選手と水谷瞬選手が連打でチャンスを作ると、清宮幸太郎選手がタイム