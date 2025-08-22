◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（２２日・エスコンフィールド）ソフトバンクが２位・日本ハムとの３連戦初戦を落とし、２・５ゲーム差に迫られた。２回１死で中村が先制の２号ソロを放つと、２死から今宮も２号ソロで通算１００本塁打を達成。「まだまだ通過点として、高みを目指していきたい」と声を弾ませた。１点を勝ち越された６回には、牧原大が同点打。チームのつなぎ役が勝負強さを発揮したが、７回に勝ちパタ