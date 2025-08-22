発生してわずか8時間後に上陸した異例の台風12号。きょう、熱帯低気圧に変わりましたが、住宅に濁流が押し寄せた鹿児島市内では一夜明け、住民が土砂の撤去作業に追われています。発生からわずか8時間後に上陸するという異例の台風12号。各地で記録的な大雨を降らせ、きょう、熱帯低気圧に変わりましたが、一夜明けた鹿児島市内では…高柳光希キャスター「泥水がこの地面を覆っています。そして故障中の車、レッカー作業が行われて