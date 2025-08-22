◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２２日・マツダスタジアム）広島が快勝ムードから一転、８回に一挙４点を奪われ、逆転を許した。７回まで無失点と好投していた先発の森が先頭の代打・大島の左前打の後、上林に右越えの適時三塁打を浴びて交代。島内を投入したが、田中の中前適時打で１点差に迫られた。ここで捕手の坂倉も石原に交代したが、１死一塁から細川にバックスクリーンへの逆転２ラン。防御率０点台だった島内は７月