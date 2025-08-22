◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２２日・マツダスタジアム）広島がイニングの途中で捕手だけを代える珍しい選手起用を行った。３―０で迎えた８回に先頭の代打・大島の左前打の後、上林に適時三塁打。連打で１点を返されたところで、好投していた森から２番手の島内に投手を代えた。だが、初球を田中に中前適時打。１点差に迫られ、無死一塁で俊足の走者が残っている場面でベンチが動いた。