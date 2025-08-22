【モデルプレス＝2025/08/22】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が8月22日、『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』公開初日舞台挨拶に花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲、梅原裕⼀郎、⾼野洸、杢代和人（原因は自分にある。）とともに登壇。推しのキャラクターを明かした。【写真】キスマイ宮田俊哉、師匠と慕う大物声優◆宮田俊哉、推しに感謝伝えるこの日、お気に入りキャラクターにコワモテなモヒカンあにき（CV.梅原）を挙げ