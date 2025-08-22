大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路が22日、外国籍選手1名の契約解除に伴い、新たな加入選手が決まったことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2024-25シーズンに姫路へ加入したセルビア出身でミドルブロッカー（MB）のミンニャ・オスマジック（22）は、2025年6月にチームとの契約を更新していた。しかし、女子セルビア代表での練習時に膝を負傷し、今シ&#