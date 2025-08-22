話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆2人の生活を想像できる彼と出会えるタイミング今期は、価値観や金銭感覚があうかどうかが大事に。フリーの人は、お金の使い方やライフスタイルに共感できる相手に注目して。あせら