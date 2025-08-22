「ロッテ０−３西武」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは前夜１０安打１２点と爆発した打線が、西武・高橋の前に一夜明けて沈黙。連勝が２で止まった。初回１死一、二塁の好機を作り、打席には前夜はパ・リーグ記録に並ぶ４打席連続本塁打を放った山口。芯で捉えた打撃だったが、遊撃の正面を突く併殺打に倒れた。二回以降は凡打の山を築いた。先発のボスは七回途中３失点と役割を果たした。三回に古賀悠に先制