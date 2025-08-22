話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆フレンドリーな振る舞いが恋愛成就のチャンス♡言葉と言葉のやりとり、コミュニケーションスキルが恋愛運アップの鍵を握るとき。軽やかで楽しい会話が関係発展の秘訣になり