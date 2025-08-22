「日本ハム−ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督が外野守備の秘策を繰り出した。万波のソロで１点を勝ち越し４−３で迎えた八回守備。左翼の野村と右翼の水谷をベンチに下げて左翼に五十幡、中堅に矢沢を起用して、中堅の万波が右翼へ移った。この回から４番手で登板した斎藤が先頭の近藤を遊ゴロに打ち取ると、ベンチから新庄監督が出て中堅の矢沢を左翼に、左翼の五十幡を中堅に入れ替えた