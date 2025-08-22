アイドルグループ「SCRAMBLE SMILE」を8月12日に卒業したばかりの峰島こまき（24）が、同月18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】最後だなんて…カワイイ笑顔とアンバランスな美ボディ 自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「本当にお久しぶりのグラビア、そして週プレさんは特集では初掲載です！決まった時、本当に嬉しかったです。ありがとうございます！」と感謝した