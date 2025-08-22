ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」は２２日、予選最終日の４日目が行われた。細川裕子（４３＝愛知）は前半２Ｒ、清水未唯が５コースからコンマ０２のＳで攻め込む展開でバック４番手となるが、道中で追い上げて３着。後半１１Ｒは５コースからまくり差しを狙うも、１Ｍ行き場がなくバック６番手。ただ、大混戦の２Ｍで小さく内を回って２番手に浮上すると、そのままゴールした。初